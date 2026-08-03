America’s Cup Napoli, il Comune spende 4,9 milioni di euro per dare internet veloce al villaggio dei catamarani

Il Comune potenzierà la rete internet al servizio del villaggio dell’America’s Cup per le regate dei catamarani. Quasi 5 milioni per la fibra ottica. Lavori entro settembre.

L'America's Cup naviga veloce anche su internet, non solo in mare. Per offrire la connessione ad alta velocità ai team ed agli organizzatori della più grande competizione velica al mondo, il Comune di Napoli mette sul piatto 4,9 milioni di euro. Serviranno a creare la rete di infrastrutture per la fibra ottica ad alta capacità e internet ad alta velocità necessari a trasmettere in tempo reale in tutto il mondo le gare dei catamarani. I lavori partiranno subito, per arrivare in tempo al primo appuntamento delle pre-regate che si terranno a Napoli dal 24 al 27 settembre prossimi. Le altre date da segnare sono la Louis Vuitton Cup, in programma dal 26 maggio al 4 luglio 2027 nel Golfo di Napoli, e l'America's Cup vera e propria del 10-18 luglio 2027 con la sfida tra il defender Emirates Team New Zealand e il vincitore delle selezioni precedenti.

Bisogna installare la rete alta velocità

La connessione veloce servirà per il corretto funzionamento dei servizi IT, dei sistemi logistici e organizzativi, delle piattaforme di broadcast televisivo e streaming internazionale nonché dei sistemi avanzati di monitoraggio e tracciamento delle imbarcazioni, che caratterizzano le competizioni dell’America’s Cup. Le regate, infatti, prevedono collegamenti in diretta sul web e in radio. Mentre devono essere collegati digitalmente anche i centri di controllo, le aree di gara e di supporto a terra, le infrastrutture temporanee e i nodi di interconnessione con i network dei soggetti istituzionali, degli organizzatori e dei broadcaster nazionali e internazionali. C'è poi anche il tema della cybersicurezza della rete da utilizzare che deve essere a prova di attacco hacker, in considerazione della criticità dei servizi erogati e dell’elevata esposizione mediatica dell’evento.

Da qui, la delibera di giunta comunale 276, assunta con i poteri del consiglio, che arriva oggi in discussione nell'assemblea cittadina. Il documento prevede una variazione di bilancio di previsione 2026/2028 per il 2026 per 4,9 milioni per la realizzazione dell’infrastruttura di rete asservita alla fase attuativa dell’Host Venue Agreement per la 38a edizione America’s Cup 2027. La delibera vede promotori gli assessori Valerio Di Pietro, con delega Connettività e Pier Paolo Baretta, responsabile del Bilancio. Il Comune, infatti, in qualità di città ospitante, in base all'accordo siglato con gli organizzatori deve garantire la connettività dell’evento, provvedendo all’implementazione del sistema di connettività in fibra ottica ad alta capacità e internet ad alta velocità. La rete ad alta velocità, poi, resterà nella disponibilità del Comune e al servizio dei cittadini. I fondi arrivano da economie ricavate dal Municipio e da altre voci coperte dalla Città metropolitana di Napoli che ha stanziato 10 milioni per la Coppa America a Napoli.