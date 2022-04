Al cimitero con torta e spumante per ricordare la nonna morta Un gruppo di persone ha festeggiato in provincia di Napoli il compleanno di una donna morta al cimitero, con tanto di palloncini, torta e canzoni neomolediche.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una festa di compleanno al cimitero per la nonna defunta. Le immagini arrivano dalla provincia di Napoli e sono state diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui social. Dalle immagine si vede un'intera famiglia, bambini al seguito, vestita a festa con torta e spumante davanti alla lapide di una donna, che avrebbe compiuto 66 anni nel giorno della "festa" di compleanno.

"Francesco, una festa con tanto di torta e spumante in un cimitero? Ma il rispetto per un luogo di sofferenza e raccoglimento e i rispetto per gli altri dove sono finiti?", scrive la persona che ha mandato le immagini al consigliere regionale dei Verdi. Nelle immagini a video, si sentono anche canzoni neomelodiche in sottofondo, in una sorta di festa di compleanno vera e propria per la persona scomparsa. Non è al momento chiaro se i custodi del cimitero sapessero costa stesse accadendo all'interno: ma in molti in Rete hanno puntato il dito anche contro di loro, visto che palloncini, tavola imbandita e il gruppo di persone vestite a festa difficilmente potevano passare inosservati.

Non tutti però hanno condannato il gesto: c'è anche chi li difende, sottolineando come l'iniziativa per quanto possa sembrare "macabra", resta una sorta di "gesto di effetto per una persona che non c'è più". Diverso, invece, il discorso riguardante i custodi del cimitero: questi ultimi, infatti, rischiano pesanti sanzioni disciplinari qualora emerga una propria complicità nella vicenda, dal momento che un'iniziativa del genere, caratterizzata da musica, palloncini, torte e via dicendo, non è certamente ammissibile all'interno di un cimitero.