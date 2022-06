Aggredisce il chirurgo e strappa la mascherina all’infermiera al Fatebenefratelli di Napoli Un uomo ha aggredito un chirurgo ferendolo al labbro, poi ha colpito altri sanitari e preso a calci un’ambulanza: è accaduto al Fatebenefratelli di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha aggredito un medico chirurgo, strappando anche la mascherina ad una infermiera prima di riprovare ad aggredire nuovamente il chirurgo, per poi scappare prima che arrivassero le forze dell'ordine. Un pomeriggio di ordinaria follia quello vissuto al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, il nosocomio di via Alessandro Manzoni, sulla collina di Posillipo. L'uomo è già stato identificato visto che aveva passato la propria carta d'identità all'ingresso, ma la vicenda come spiega l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, testimonia un fenomeno di aggressioni al personale sanitario ormai fuori controllo nel capoluogo partenopeo.

La vicenda al Fatebenefratelli di Posillipo

Tutto è accaduto attorno alle 16.15 di ieri domenica 5 giugno: un uomo è arrivato in ambulanza lamentando dolori addominali, dovuti a quanto pare ad un colon irritabile. Il chirurgo aggredito ha spiegato di averlo fatto attendere circa 15 minuti, ovvero "il tempo di liberare una barella dove poterlo accogliere, visto che avevo tre prestazioni in corso sulle due barelle disponibili". Passati i 15 minuti, l'uomo però avrebbe iniziato a dare di matto: ha strappato la mascherina dal volto di un'infermiera chiedendo di vedere il medico, il quale una volta raggiunto è stato colpito da uno sputo.

Calci, sputi, poi la fuga

A quel punto, racconta il chirurgo, la situazione è diventata rovente: l'uomo ha prima ha cercato di raggiungere il medico per aggredirlo, poi all'intervento delle guardie giurate e del personale del 118 non solo non si placa ma riesce a colpire per due volte il medico, facendogli cadere gli occhiali e spaccandogli un labbro, colpendolo poi anche al torace. Colpito, nella foga, anche l'autista del 118 che cercava di trattenerlo, raggiunto al volto. L'uomo, ormai fuori controllo, inizia a prendere a calci anche un'ambulanza appena arrivata, costringendola a fare dietrofront, quindi scappa via e abbandona l'ospedale.

"Chiediamo immediati provvedimenti"

"Chiediamo alla direzione dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli di prendere provvedimenti nei confronti dell’aggressore", spiega il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, "che tra l’altro è stato identificato a mezzo carta d’identità, ma soprattutto di tutelare il collega precario con tutti i mezzi che si hanno a disposizione".