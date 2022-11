Aggredisce i poliziotti per strada senza motivo, arrestato 20enne a Napoli Un 20enne ha aggredito, a quanto pare senza motivo, una pattuglia della Polizia nel centro di Napoli; bloccato dopo una colluttazione, è stato arrestato.

A cura di Nico Falco

Si è avvicinato ai poliziotti e ha cominciato a insultarli e a spintonarli. All'improvviso e, a quanto pare, senza alcun motivo. Per bloccarlo è stato necessario ingaggiare una colluttazione, al termine della quale l'uomo è stato arrestato: protagonista un 20enne tunisino con precedenti di polizia, L. M. M., che ora dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella serata di ieri, 19 novembre, in via Mezzocannone, nel centro di Napoli.

Gli agenti dell'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura erano intervenuti per una segnalazione di rissa, su disposizione della Centrale Operativa; giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato di essere stato aggredito poco prima da alcune persone e che i responsabili si erano però già dileguati; sarebbe stato l'epilogo di una discussione sorta per futili motivi. Mentre i poliziotti parlavano con la vittima e cercavano di ricostruire quanto accaduto è arrivato il 20enne, che era totalmente estraneo alla vicenda: non faceva parte del gruppo che si era allontanato, non conosceva l'uomo aggredito e non era nemmeno stato fermato per un semplice controllo.

Il ragazzo, senza un apparente motivo, ha cominciato a inveire contro gli agenti e a minacciarli e, quando loro hanno tentato di riportarlo alla ragione e di farlo calmare, la situazione è trascesa ulteriormente: il 20enne ha cominciato a spintonarli e ad aggredirli. È stato bloccato, non senza difficoltà, e alla fine arrestato. Non si esclude che la sua reazione possa essere dettata dal rancore magari legato ad un precedente controllo di Polizia.