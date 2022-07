Addio Governo Draghi: ora il Patto Napoli e Manfredi sono esposti alle intemperie della politica

Draghi e Manfredi a Napoli

Un anno fa eravamo in piena campagna elettorale per le Elezioni Comunali di Napoli e nessuno, nessuno avrebbe mai pensato che quel «campo largo» Pd-M5S si sarebbe sciolto al sole del caldo anomalo di luglio dell'anno successivo. Mario Draghi via da Palazzo Chigi, elezioni in vista. E il Patto per Napoli siglato nel marzo scorso dal premier oggi dimissionario con il sindaco Gaetano Manfredi? Resiste, perché è stato firmato. Ma ora è chiaramente esposto alle intemperie della crisi di governo e della campagna elettorale. E con esso il delicato equilibrio che regge il rapporto fra Palazzo San Giacomo e Roma.

Parliamoci chiaro: il primo anno di Manfredi alla guida di Napoli non è stato granché. Ma rischia di peggiorare. Napoli sconta problemi storici aggravati dalla pandemia e dalla recessione, dieci anni di immobilismo (quelli di Luigi De Magistris sindaco) e ora una amministrazione che molto puntava sul filo diretto con Roma. Questo telefono è staccato: ora non risponde più nessuno. O meglio: non arriveranno risposte come quelle di un governo in carica e nel pieno dei suoi poteri. «Disbrigo degli affari correnti» significa anche questo: non poter mantenere promesse politiche di maggioranza. E una delle promesse era quella di tirare Napoli fuori dal guado.

Toccherà a Manfredi fare da solo? Il Partito Democratico – primo garante di questo patto, insieme ai Cinque Stelle di Giuseppe Conte (oggi avversari) – che farà? Come sarà in grado di non far affossare la città quando si tratterà della Manovra Finanziaria e dei soldi chiesti da Napoli? Guardate: è un bel problema. Ad oggi Manfredi nicchia e spera che la pausa estiva possa dargli respiro. Ma l'atmosfera politica è più arroventata del clima di piazza Municipio senza alberi né ripari. Gli toccherà capire cosa fare: trovare altre sponde. O rimettersi in toto all'unico leader politico rimasto alla Campania (per ora), ovvero Vincenzo De Luca.