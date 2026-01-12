napoli
Addio a Gino Nicolais, morto il Prof delle opere pubbliche: lutto nel mondo accademico e politico italiano

Morto Luigi Nicolais, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al  2016. È stato il padre di molte opere pubbliche italiane.
A cura di Pierluigi Frattasi
Addio a Gino Nicolais, docente universitario, ministro, politico, ingegnere chimico, e "papà" di tante e importanti opere pubbliche italiane. Luigi Nicolais, questo il suo nome, è morto questa notte, 12 gennaio, all'età di 83 anni. È stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al  2016.

