Addio a Gino Nicolais, morto il Prof delle opere pubbliche: lutto nel mondo accademico e politico italiano

Addio a Gino Nicolais, docente universitario, ministro, politico, ingegnere chimico, e "papà" di tante e importanti opere pubbliche italiane. Luigi Nicolais, questo il suo nome, è morto questa notte, 12 gennaio, all'età di 83 anni. È stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016.