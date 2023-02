Accoltellato alla schiena a Miano: 35enne finisce in ospedale Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dell’uomo; sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento di un uomo di 35 anni, accoltellato alla schiena e al gluteo a Miano, periferia settentrionale di Napoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima – P.R., già noto alle forze dell'ordine – sarebbe stata ferita in via Vittorio Veneto intorno alle 20.30 di ieri, mercoledì 8 febbraio: il 35enne è stato trasportato all'ospedale CTO, dove i sanitari gli hanno riscontrato ferite da arma da taglio alla schiena e ad un gluteo; l'uomo è ancora in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

In ospedale sono arrivati i carabinieri della stazione di Secondigliano, che hanno ascoltato la testimonianza del 35enne e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare il responsabile o i responsabili dell'aggressione.

A Portici un 18enne accoltellato alla pancia

Qualche giorno fa, a Portici, nella provincia di Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla pancia. Stando a quanto raccontato dalla stessa vittima ai carabinieri, intervenuti in ospedale, il 18enne si trovava in via San Cristoforo in compagnia di un'amica quando uno sconosciuto lo ha improvvisamente colpito con una coltellata alla pancia; il 18enne ha rimediato 4 punti di sutura.