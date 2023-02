Lite nel traffico finisce nel sangue, 18enne accoltellato alla pancia a Portici Un giovane è stato accoltellato all’addome in via San Cristoforo durante una lite con due sconosciuti; la sua versione al vaglio dei carabinieri.

Era in giro con un'amica quando si è imbattuto in una coppia di giovani, anche loro in scooter. È bastato un semplice battibecco per motivi di viabilità per scatenare l'aggressione: uno degli sconosciuti gli si è avventato contro e lo ha colpito con una coltellata alla pancia. Vittima un 18enne di Portici, in provincia di Napoli, medicato nella notte con 4 punti di sutura.

Il ragazzo, stando a quanto da lui stesso raccontato ai carabinieri, intervenuti in ospedale intorno alle 00.30 su segnalazione dei sanitari, è stato ferito in via San Cristoforo, dove si trovava insieme ad un'amica di 22 anni. Sull'identità dei colpevoli non è riuscito a dare troppi particolari: si è limitato a dire di non conoscerli e, raccontando la dinamica, ha indicato il passeggero dell'altro scooter come quello che lo ha ferito con il fendente. I quattro, ha spiegato, si sarebbero incrociati per caso e avrebbero discusso per banali motivi di viabilità.

Subito dopo la coltellata il giovane, ferito, è riuscito ad allontanarsi ed è andato in ospedale; per lui una prognosi di 10 giorni, i medici hanno escluso il pericolo di vita. La versione del 18enne è attualmente al vaglio, le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento. I militari hanno ascoltato la ragazza che era con la vittima e hanno svolto sopralluoghi sul punto indicato dal ragazzo alla ricerca di riscontri; controlli sono stati effettuati in via San Cristoforo per accertare l'eventuale presenza di videocamere di sorveglianza, pubbliche o private, che potrebbero rivelarsi preziose per le indagini.