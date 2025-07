Accoltellato davanti una pizzeria dopo una lite con alcuni giovani nel Napoletano

Immagine di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato in via Roma a Poggiomarino, nella provincia vesuviana di Napoli, ed è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno. Non è chiara la dinamica del tutto: sembrerebbe che l'uomo avesse avuto una lite con alcuni ragazzi nei pressi di una pizzeria poco prima dell'aggressione. Ragazzi che sarebbero in questo momento in fase di identificazione da parte dei carabinieri, che indagano nel massimo riserbo. Nelle prossime ore potrebbero esserci già novità dalle indagini, una volta ascoltati eventuali testimoni ed analizzati i possibili filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aiutare gli inquirenti a ricostruire le fasi prima, durante e dopo l'aggressione avvenuta.

Tutto è accaduto nella notte appena trascorsa, poco prima dello scoccare della mezzanotte, nei pressi del civico 44 di via Roma a Poggiomarino, in provincia di Napoli: qui, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta la lite per motivi non chiari tra l'uomo ed alcuni ragazzi. La vittima ha riportato ferite lacero contuse verosimilmente provocate da arma da taglio al fianco sinistro e all’addome: portato in codice rosso all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno, è in prognosi riservata. I carabinieri stanno cercando testimoni ed immagini magari di impianti di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire il tutto, oltre a procedere all'identificazione dei presunti responsabili. Da accertare anche cosa abbia scaturato la lite dalla quale ha avuto poi origine l'aggressione che ha mandato in ospedale in gravi condizioni il 52enne.