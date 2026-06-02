Ferisce a bottigliate in faccia una ragazza, denunciata 34enne dopo una lite a Porta Capuana

Una donna è stata denunciata per aver picchiato con bottigliate in faccia una 34enne a Porta Capuana.

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Una donna è stata ferita a colpi di bottiglia in faccia a Porta Capuana. Per la sua aggressione è stata denunciata una 34enne per lesioni personali aggravate dalla polizia di Stato. L'episodio sarebbe avvenuto domenica sera durante una lite per futili motivi. Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Capuana per la segnalazione di una lite. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno accertato che una donna, era stata aggredita dalla 34enne che l’aveva colpita al volto con una bottiglia a seguito di una lite scaturita da futili motivi. Inoltre, nel corso della lite anche quest’ultima era rimasta ferita.

Nella vicina piazza Garibaldi, fermato un uomo per rapina

Ma non finisce qui, perché poche ore prima, nella notte di sabato, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 22enne, con precedenti di polizia, anche specifici, perché sospettato di rapina. L'uomo è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio sarebbe avvenuto il giovedì precedente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, il 22enne avrebbe rapinato una cittadina svizzera mentre stava percorrendo via Alessandro Poerio.

L'uomo si sarebbe avvicinato alla donna e le avrebbe strappato la collana d’oro per poi darsi alla fuga. I poliziotti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare e a rintracciare, in via Diomede Marvasi, il presunto autore della rapina. Quest’ultimo, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato. Nella giornata di ieri, all’esito della convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’Autorità Giudiziaria.