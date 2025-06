video suggerito

Accoltellato a 17 anni nel rione don Guanella, scena muta in ospedale: “Non ricordo” La Polizia di Stato indaga sul ferimento di un 17enne, raggiunto da tre fendenti nella notte; al Pronto Soccorso del Cto il giovane non è stato in grado di raccontare cosa fosse successo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stato in grado di fornire indicazioni su chi lo aveva ferito, sulle circostanze, e non ha nemmeno saputo dire con precisione dove era successo. Potrebbe essere stata dettata dallo choc, ma anche da una scelta volontaria, la reazione del 17enne che, nel cuore della notte, è stato accompagnato da un amico al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto di Napoli; era stato ferito a coltellate al fianco e a una gamba, è stato dimesso con prognosi di 15 giorni.

I poliziotti sono intervenuti nell'ospedale collinare intorno all'una del mattino di oggi, 11 giugno, a seguito della segnalazione dei sanitari, prassi in casi del genere. Sia coi sanitari, sia successivamente con gli agenti, il ragazzo si è limitato a risposte vaghe e confuse. Non ha parlato di una rapina, ma nemmeno di un'aggressione scaturita da altri motivi, continuando a dire che non ricordava quello che era successo. Di nessun aiuto nemmeno l'amico che lo aveva accompagnato, e che ha detto di averlo soccorso nel rione don Guanella, e di non avere, quindi assistito all'aggressione e di non sapere cosa fosse successo prima del suo arrivo.

Medicato, il 17enne è stato poi dimesso. I sanitari hanno rilevato due ferite da coltello al fianco e una terza a una gamba, lesioni che non hanno interessato organi vitali. Il ragazzo, che ha un precedente di polizia per furto, risiede nella periferia Nord di Napoli, il ferimento potrebbe essere avvenuto poco distante da casa ma anche su questo aspetto sono in corso indagini. La dinamica, naturalmente, resta da chiarire: al momento non si esclude che possa essere stato aggredito durante un litigio tra giovanissimi.