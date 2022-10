A Napoli nord rimossi decine di paletti abusivi, auto abbandonate e cucce per cani Operazione della Municipale a Napoli nord, tra Miano, Piscinola e Chiaiano: rimossi paletti abusivi, cucce per cani di cemento e auto abbandonate.

A cura di Nico Falco

Cinquanta paletti abusivi, installati sulla strada pubblica per creare posti auto recintati. E, ancora, cucce per cani di cemento, e automobili abbandonate e usate come deposito. Tutto rimosso dalla Polizia Municipale, che ha setacciato le strade di Miano, Piscinola e e Chiaiano, nella periferia nord, nel piano di controlli straordinari disposti dal Comando e che, oltre agli interventi che ci sono stati nei giorni scorsi, prevede altre operazioni analoghe a breve e in diversi quartieri di Napoli.

Le operazioni sono state svolte tra via Vecchia Comunale di Miano, via Carratore, via dell'Epitaffio, via Mianella, Cupa Santa Cesarea, via vicinale a Piscinola, vico I° Ponte a Miano, via Janfolla, via Vasco Pratolini, via Comunale Margherita Rione 25/80 e via Miano a Piscinola. Gli agenti dell'Unità Operativa Scampia, insieme a quelli dell'Unità Operativa Affari Generali e a quelli del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato dalle strade complessivamente 34 veicoli, di cui 29 auto e 5 motoveicoli, tutti in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa, usati come deposito per suppellettili e oggetti di ogni tipo; alcuni di questi venivano utilizzati anche da un'impresa di traslochi.

I poliziotti della Municipale hanno inoltre fatto rimuovere diverse strutture di cemento, al momento dell'intervento trovate vuote, ma palesemente utilizzate come cuccia per cani di grosse dimensioni; rimossi anche 50 paletti abusivi, che erano stati installati per delimitare porzioni di strada e creare dei parcheggi privati e recintati. Gli interventi, che proseguono sulla scia di quelli effettuati nei giorni scorsi, continueranno anche nei prossimi in vari quartieri di Napoli.