A Napoli istituita la Giornata del “caffè napoletano”: è il 10 dicembre Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Flavia Sorrentino, Gennaro Demetrio Paipais e Fiorella Saggese.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli istituita la Giornata del caffè napoletano, la "tazzulella", come viene chiamata affettuosamente in dialetto. Sarà il 10 dicembre di ogni anno. L'iniziativa è partita da una proposta dei consiglieri comunali Flavia Sorrentino, Gennaro Demetrio Paipais e Fiorella Saggese di Insieme per il Futuro ed è stata approvata all'unanimità oggi, 25 ottobre 2022, dal consiglio comunale.

Tecnicamente il nome completo è "Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano". "La cultura, il rito, la socialità che ruotano attorno al caffè napoletano – secondo quanto riportato nell'ordine del giorno – hanno peculiarità e caratteristiche che lo rendono un unicum nel mondo. La sua lunga storia, le sue antiche tradizioni (su tutte la pratica del caffè sospeso), i tanti aneddoti, le ricette, hanno creato un caffè, ma sarebbe meglio dire un mondo del caffè, del tutto diverso rispetto ad altri luoghi d'Italia e del mondo".

Il caffè fu introdotto alla corte di Napoli per volontà della Regina Maria Carolina, sposa di Ferdinando di Borbone. Grandi personaggi hanno decantato la bontà del caffè napoletano, con scritti, canzoni, opere teatrali. "La martire della Rivoluzione Partenopea del 1799 Eleonora Pimentel Fonseca – ricordano i consiglieri – lo volle come ultimo desiderio prima di essere condannata a morte. Gioacchino Rossini durante il soggiorno napoletano amava berlo con panna e cioccolata".