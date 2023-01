A Lucio Dalla sarà intitolata una scalinata sul Lungomare di Napoli: lì ormeggiava la sua barca La decisione è stata approvata dalla Giunta del Comune di Napoli: la scalinata intitolata al cantautore sarà quella in via Partenope, sul lungomare cittadino.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli ci sarà presto una scalinata intitolata a Lucio Dalla. Nella giornata di oggi, infatti, la Giunta del Comune di Napoli, su proposta del vicesindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto, ha approvato l'intitolazione al popolare cantautore bolognese – scomparso il 1° marzo del 2012 – della scalinata che da via Partenope, sul Lungomare di Napoli, conduce al porticciolo in prossimità del Circolo Canottieri Savoia: proprio lì Dalla, infatti, era solito ormeggiare la sua barca quando veniva in visita in città nei periodi caldi dell'anno.

La proposta di intitolare a Lucio Dalla quella scalinata era venuta dall'ex consigliere comunale Alessandra Clemente. durante la vecchia amministrazione retta dal sindaco Luigi De Magistris, ed è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Toponomastica del Comune di Napoli.

Dove si trova la scalinata che sarà intitolata a Lucio Dalla

Come detto, le scale che prenderanno presto il nuovo toponimo di Lucio Dalla si trovano in via Partenope, sul lungomare cittadino, di fronte l'accesso a via Santa Lucia: quella scalinata, infatti, conduce proprio sulla banchina Santa Lucia. Si tratta di uno dei luoghi più iconici e rappresentativi del Lungomare di Napoli, dal momento che proprio di fronte alle scale e alla banchina, affacciati sul mare, sorgono Castel dell'Ovo e il Borgo Marinari.