“Miei cari amici, se vi arriva questo messaggio vuol dire che mia moglie, nello scrivervi, sta esaudendo il mio ultimo desiderio. Il mio cuore ha cessato di battere ed il mio spirito ha intrapreso la strada celeste. Ringrazio tutti voi che avete condiviso con me una parte della vostra vita. Il Vostro Renzo”. Questo il commovente messaggio di addio postato sulla pagina Facebook di Renzo Da Dalt, originario di Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, e stroncato da un tumore a 57 anni. Un testo accompagnato da una foto dello stesso Renzo, a braccia aperte immerso nella natura, tra l'azzurro del cielo e il verde di un prato. La moglie ha esaudito così il suo ultimo desiderio, scrivendo sul suo stesso profilo le parole affidategli dal marito per un ultimo saluto a chi lo conosceva.

Renzo Da Dalt lavorava alla Edilfriuli di Tavagnacco, dove da poco era diventato caporeparto. I suoi funerali saranno celebrati lunedì 6 maggio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Faugnacco. Tantissimi i messaggi di commiato sotto il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’uomo: “Ci ha lasciato un Grande uomo. Renzo resterai sempre nei nostri cuori” scrive Pietro. “Grazie Renzo per tutto quello che hai lasciato dentro di me in questi anni che abbiamo avuto modo di trascorrere assieme”, è il commento di Federico. “Ci sono Persone che andando via non scompaiono mai dai nostri ❤, tu sei uno di quelli , dal Cuore nobile e pulito. Una ricchezza per chi ha avuto il privilegio di godere della tua Amicizia” scrive invece Mario.