Tredici anni e un oceano dopo, ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese Nel 2012, una coppia canadese lanciò una bottiglia con un messaggio d'amore nell'Atlantico. Tredici anni dopo, una coppia irlandese l'ha trovata. Il post su Facebook diventa virale e riunisce simbolicamente i protagonisti di questa storia.

A cura di Davide Falcioni

Era il settembre del 2012 quando su una scogliera a Bell Island, nell’estremità orientale del Canada, una giovane coppia sigillava un momento romantico scrivendo un messaggio, infilato in una bottiglia di vino vuota, e affidandolo alle onde dell’Atlantico. "Gita di un giorno di Anita e Brad a Bell Island. Oggi ci siamo goduti una cena, questa bottiglia di vino e la compagnia reciproca, al bordo dell’isola", si leggeva nel biglietto. In fondo, una semplice richiesta: "Per favore, chiamaci", seguita da un numero di telefono.

Tredici anni più tardi e a più di 3mila chilometri di distanza, quella stessa bottiglia è approdata sulla riva opposta dell’oceano, a Scraggane Bay, nella contea di Kerry, Irlanda. A trovarla è stata un’altra coppia, Kate e John Gay, durante una pulizia della baia organizzata dal gruppo ambientalista Maharees Heritage and Conservation. "Abbiamo letto il messaggio, brindato ad Anita e Brad e ci siamo chiesti se fossero ancora insieme", ha raccontato Kate. Dopo aver provato senza successo a contattare il numero indicato, i due hanno deciso di condividere la scoperta su Facebook, postando un messaggio sulla pagina dell’associazione locale.

In poche ore, il post è diventato virale e ha raggiunto Terranova, dove amici comuni hanno riconosciuto i protagonisti della storia: Anita e Brad Squires, oggi sposati, con tre figli e ancora residenti sull’isola canadese. "Sono state 48 ore incredibili", ha dichiarato Brad al Guardian. "Stavo mettendo a letto nostro figlio più piccolo quando il telefono ha iniziato a suonare all’impazzata. Poi ho sentito Anita ridere: anche il suo cellulare squillava di continuo. Quando ci siamo incontrati in cucina, lei mi ha detto: ‘Non puoi immaginare cosa è successo'".

Anita oggi è un’infermiera, Brad si è appena ritirato dal servizio nella Royal Canadian Mounted Police. Si erano fidanzati da circa un anno quando decisero di immortalare il loro amore in quel messaggio galleggiante. Si sono sposati nel 2016. "All’epoca eravamo solo due giovani innamorati", ha raccontato Brad alla radio nazionale irlandese RTÉ. "Oggi siamo due persone più mature, ma sempre innamorate. È bellissimo vedere quanto questa storia abbia toccato il cuore di tante persone. Speriamo di tornare presto in Irlanda per incontrare Kate e John di persona".