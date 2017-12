Il mondo della politica dice addio ad una donna di grande carisma, tra le rappresentanti di maggior spicco delle istituzioni. È scomparsa all’età di 66 anni, l'ex presidente della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande, del Pd. Lottava contro un male incurabile al quale è riuscito a tenere testa per anni con forza e caparbietà. Ma purtroppo negli ultimi mesi la malattia ha preso il sopravvento. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in città nelle prime ore di questa mattina.

Chi era Patrizia Casagrande – Nata a Senigallia, nel 1985 era stata eletta nel consiglio comunale della sua città natale, nel 1994 è entrata come consigliere nella provincia, nel 1998 viene nominata nella giunta provinciale. Nel 2007 ha ottenuto la nomina di presidente della Provincia, incarico mantenuto fino al 2014, mentre nel 2009 è eletta presidente dell’Upi Marche. Attualmente era presidente della Form. Nella sua lunga attività politica si è sempre battuta per i diritti delle donne.

La triste notizia ha scosso tutto l’universo della politica locale – “Perdo un’amica ed un punto di riferimento” ha detto Eliana Maiolini, assessore provinciale durante la presidenza di Casagrande. "Dolore immenso. – Il commento dell’onorevole Pd, Emanuele Lodolini – Per me Patrizia non è stata solo la Presidente della Provincia di Ancona. È stata molto di più: una colonna, un riferimento. Una madre politica insieme a Silvana Amati. La sua scomparsa lascia in me un vuoto profondo. È stata nei momenti più difficili e belli della mia storia politica, ma non solo, una importante amica, una confidente oltre che compagna di Partito. La ricordo con profondo affetto e riconoscenza per la sua fine intelligenza, grande modernità e straordinaria capacità di osservazione e rivolgo in questo momento il mio pensiero affettuoso al marito Furio, al figlio e alla famiglia tutta. Patrizia mi mancherà moltissimo. Ci mancherà moltissimo”.