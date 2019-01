Il mix di nebbia e ghiaccio sottile che durante la notte ha ricoperto tutto il manto stradale nel territorio della provincia di Modena, ha contribuito ad una sequela di incidenti stradali tra Mirandola, Concordia, San Possidonio e San Felice. Il bilancio della prima parte della mattina di oggi martedì 8 gennaio è allarmante, anche se per fortuna non si registrano feriti. Il sinistro che ha coinvolto il maggior numero di automobili è avvenuto a tra San Possidonio e Mirandola, in via Verzola: qui si sono scontrate tra loro ben sette automobili. Le immagini circolate sui social network sono eloquenti.

Come detto il bilancio è positivo almeno dal punto di visto sanitario, dal momento che nessuno si è fatto male. Ma la Polizia Locale dell’Unione Area Nord ha proceduto per ore all’operazione di rilevo dei danni. Sempre a San Possidonio gli agenti della Municipale hanno rilevato due incidenti stradali che hanno coinvolto quattro auto. A Mirandola, invece, la situazione peggiore è stata segnalata in via San Martino Carano. Qui è avvenuto un incidente stradale e i rilievi sono a cura dei Carabinieri. A Concordia ai margini di via Bosco, la strada che porta a Fossa, sono state segnalate cinque macchine finite in diversi punti del fossato che costeggia la strada. La stessa Polizia Municipale dell'Area Nord è intervenuta su numerosi casi analoghi: scontri dovuti alle difficoltà di frenata, veicoli scivolati oltre la carreggiata a causa della scarsa aderenza, ma anche ciclisti e pedoni scivolati nei tratti urbani. Alcune persone sono state soccorse al Pronto Soccorso, ma nessuna è in gravi condizioni.