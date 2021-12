Vaccini Covid: nuovi hub in cinque supermercati Esselunga a Milano e provincia Anche i supermercati Esselunga somministreranno i vaccini anti Covid. Al momento risulta la disponibilità per cinque postazioni in altrettanti supermercati a Milano e in provincia.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Anche Esselunga ha dato disponibilità per offrire, in alcune sue strutture, a Milano e non solo, la somministrazione del siero anti-Covid 19, dedicando delle aree ad hub vaccinale. Lo ha confermato a Fanpage.it la direzione regionale welfare. A parlare per primo di questa possibilità era stato il coordinatore della campagna di vaccinazione di Regione Lombardia, Guido Bertolaso: che aveva anche annunciato la possibilità di somministrazioni anche nelle stazioni della metropolitana.

Vaccini nei supermercati Esselunga a Milano e provincia

Secondo quanto riferito dalla dg welfare, sarebbero cinque i supermercati Esselunga ad aver dato la loro disponibilità a vaccinare contro il Covid-19: in via dei Missagli a Milano, poi a Rubattino, Pantigliate, Pioltello, San Donato. Incerti però ancora i tempi dell'effettiva messa a terra della proposta. Intanto, tra le altre opzioni che si stanno analizzando anche quella delle stazioni delle metropolitane. In quel caso bisognerà capire se, a differenza del consolidato metodo di somministrazione negli hub vaccinali, che ha già dimostrato la sua efficacia, possa avere la stessa incidenza questo punto vaccinale per le persone quindi senza prenotazione che passano nelle direttrici del trasporto pubblico.

Le indicazioni per le vaccinazioni ai bambini

Intanto ieri è stato spiegato come verranno effettuate sul territorio lombardo le linee vaccinali pensate e dedicate interamente ai bambini. Avranno orari prefissati, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per non interferire con l'orario scolastico. Gli appuntamenti infatti saranno previsti nel pomeriggio o al limite nel weekend. La prenotazione dell'appuntamento rimane quella standard prevista anche per gli adulti, attraverso la piattaforma di Regione Lombardia o attraverso uno sportello Postamat o tramite portalettere.