Covid, superato il milione di vaccini all’hub di Palazzo delle Scintille a Milano Oggi all’hub di Palazzo delle Scintille di Milano è stato superato il milione di vaccini. Lo ha annunciato il Policlinico di Milano che gestisce il centro vaccinale.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

Superato il milione di vaccini all'Hub Vaccinale Palazzo delle Scintille, gestito dal Policlinico di Milano, in collaborazione con Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Carlo Besta, Asst Santi Paolo e Carlo e Asst-Rhodense. Lo ha annunciato il Policlinico di Milano sui suoi profili social. "Con un ritmo di circa 5 mila vaccinazioni al giorno, l'attività del centro continua il suo impegno e l'organizzazione è già pronta per arrivare a pieno regime con l'attivazione di tutte e 72 le linee vaccinali a disposizione" si legge nel messaggio su Facebook. L'Hub vaccinale resterà aperto anche il 7 e 8 dicembre, entrambi festivi nel capoluogo lombardo, non solo per le terze dosi ma anche per chi deve ancora completare il primo ciclo vaccinale con le prime e le secondi dosi. In alcune giornate si sono superate le 10 mila somministrazioni giornaliere. In questi giorni il centro vaccinale offre anche la vaccinazione antinfluenzale in co-somministrazione con il vaccino anti Covid.

Moratti: complimenti alla direzione e grazie a tutti i lombardi

All'annuncio del traguardo si sono aggiunti i complimenti della vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare, Letizia Moratti: "Complimenti alla Direzione, a tutto il personale, agli operatori, a Fiera Milano e ai volontari per questo importante traguardo raggiunto – ha scritto in un messaggio si Facebook – Grazie ancora a tutti cittadini che stanno rispondendo con responsabilità e senso civico alla campagna vaccinale contro il Covid. In questa lunga battaglia contro il coronavirus rinnovo il mio invito a vaccinarsi per garantirci un presente e un futuro di serenità e quotidiana normalità".