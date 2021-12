Vaccini Covid per bimbi tra 5-11 anni: ecco come i genitori potranno prenotarli in Lombardia Saranno previste linee vaccinali dedicate a loro, gli appuntamenti saranno fissati in orari e giorni che non interferiranno con l’orario scolastico.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Da metà dicembre in tutta Italia avranno inizio le vaccinazioni anti-Covid per i bambini dai cinque agli undici anni. Così come accade nelle altre Regioni, anche in Lombardia ci si prepara per questo importante passo. I bambini, come stabilito dall'Ema (European Medicines Agency) e da Aifa (Agenzia italiana del farmaco), riceveranno il vaccino anti covid Comirnay di Pfizer – BioNtech. Come spiegato a Fanpage.it dall'assessorato regionale al Welfare, sul territorio lombardo saranno attrezzate delle linee vaccinali pensate e dedicate interamente ai più piccoli.

Per le prenotazioni si utilizzerà la stessa piattaforma

Le vaccinazioni saranno organizzate in orari prefissati: per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per non interferire con l'orario scolastico, gli appuntamenti saranno previsti nel pomeriggio o al limite nel weekend. Per le modalità di prenotazione dell'appuntamento, non ci saranno particolari cambiamenti. Anche per i più piccoli, si potrà prenotare attraverso la piattaforma di Regione Lombardia o attraverso uno sportello Postamat o tramite portalettere. Per Regione, rimane fondamentale garantire un'adeguata informazione alle famiglie.

La maratona social con gli esperti per rispondere alle domande delle famiglie

Per far in modo che vi sia una buona risposta alle vaccinazioni tra i più piccoli, Regione sta organizzando una maratona social sul modello di quella del 29 novembre. I massimi esperti della pediatria, tra i quali ci sarà anche la dottoressa Marina Picca presidente della Società italiana delle cure primarie pediatriche Lombardia, risponderanno a tutte le domande inviate dai genitori. Per il momento non c'è ancora una data, ma con ogni probabilità si svolgerà a metà dicembre.