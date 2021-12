Vaccini Covid: oltre 23mila prenotazioni per i bimbi dai 5 agli 11 anni in Lombardia Alle 18 di oggi, domenica 12 dicembre, sono oltre 23mila le prenotazioni per la fascia dai 5 agli 11 anni per la somministrazione del vaccino anti Covid in Lombardia.

A cura di Simona Buscaglia

Alle 18 di oggi, domenica 12 dicembre, in Lombardia sono 23.252 le prenotazioni per la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni. Lo ha annunciato in un messaggio sui social la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, che ha così commentato il dato: "Consapevolezza, solidarietà, fiducia nella scienza", aggiungendo: "I genitori hanno compreso che il vaccino serve a proteggere i loro figli dalla malattia e dalle conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza".

I dati nel dettaglio

All'Ats di Milano si sono concentrate il 43,88 per cento delle prenotazioni (oltre 10.400) in Lombardia, seguita poi dall'Ats Brianza, con oltre tremila genitori che hanno deciso di fissare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino anti-Covid ai loro figli. Segue l'Ats Insubria con altre tremila prenotazioni, l'Ats Btrescia con 2.770, Ats Bergamo con 1.677, Ats Valpadana con 1.302, l'Ats Pavia, con 1.149 e quella Montagna con 469. La Regione aveva già comunicato le prenotazioni arrivate fino alle 13 di oggi, che segnavano circa 16mila prenotazioni.

Come si può prenotare il vaccino per i più piccoli

Le prenotazioni per il vaccino anti Covid per i bimbi dai 5 agli 11 anni saranno fissati nel weekend o in fasce che non interferiscono con l'orario scolastico. Come per gli adulti si potrà prenotare tramite la piattaforma di Regione. Basterà avere la tessera sanitaria e il codice fiscale dei ragazzi. Oltre alla piattaforma sarà possibile aderire o tramite gli sportelli Postamat o anche tramite i postini. La vicepresidente Moratti nel suo messaggio ha poi ricordato la diretta di giovedì prossimo sui canali social della Regione quando i genitori potranno confrontarsi con pediatri e scienziati, ponendo loro domande sulla vaccinazione anti-Covid dei bambini.