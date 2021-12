Vaccini Lombardia, la campagna dei bambini parte a rilento: 16mila prenotazioni tra i 5 e gli 11 anni Alle 13 di oggi erano oltre 16mila le prenotazioni per i vaccini anti-Covid per i bimbi dai cinque agli undici anni in Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

È partita la campagna di vaccinazione anti-Covid tra i bambini dai cinque agli undici anni: in Lombardia nella giornata di oggi, domenica 12 dicembre, sono partite le prenotazioni. Stando a quanto riferito dall'assessorato al Welfare, alle ore 13 sono state 16.145 le richieste. La campagna si rivolge a una platea di circa seicentomila bimbi. Parallelamente a questa, Regione prosegue sia con la somministrazione delle prime dosi che con le terze dosi.

I dati delle Agenzie di tutela della salute lombarde

Secondo i dati dell'assessorato, sono 7.265 i ragazzini che si sono prenotati nel territorio dell'Agenzia di tutela della salute di Milano. A questa seguono Ats Insubia con 1.937, prenotazioni, Ats Brianza con 1.895, Ats Brescia con 1.839 prenotazioni, Ats Bergamo con 1.177. Poco meno di mille prenotazioni in Ats Val Padana (913), Ats Pavia (795) e Ats Montagna, che l'Agenzia con meno popolazione, dove ci sono state 324 prenotazioni. Le poche adesioni sono probabilmente frutto dei dubbi delle famiglie. Per questo motivo Regione – come già fatto a fine novembre – ha deciso di organizzare per giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19, una diretta social dove gli esperti risponderanno alle domande dei genitori.

Come prenotare il vaccino anti-Covid per i bambini

Gli appuntamenti per le vaccinazioni ai più piccoli saranno fissati nel weekend o in fasce che non interferiscono con l'orario scolastico. Anche per i bambini sarà possibile prenotare tramite la piattaforma di Regione. Basterà avere la tessera sanitaria e il codice fiscale dei ragazzi. Oltre alla piattaforma sarà possibile aderire o tramite gli sportelli Postamat o anche tramite i postini.