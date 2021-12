Da oggi in Lombardia aperte le prenotazioni per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni Al via da oggi in Lombardia la possibilità di prenotare il vaccino anti Covid anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ecco come prenotare.

Immagine di repertorio

A partire da oggi, domenica 12 dicembre, in Lombardia possono essere effettuate le prenotazioni del vaccino anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'apertura alle vaccinazioni per i più piccoli è conseguente all'autorizzazione dell'Aifa per la somministrazione del farmaco agli under 12. Tutti riceveranno le dosi pediatriche di Pfizer che verranno inoculate all'interno di hub già esistenti con corsie preferenziali dedicate ai bambini.

Orari di somministrazione del vaccino per i bambini

Come aveva spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l'idea della Regione è quella di organizzare le somministrazioni del vaccino contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni specialmente nelle fasce pomeridiane e nei weekend. Questo, aveva detto la Moratti, "per dare la possibilità ai bambini di essere accompagnati dai genitori e non interferire sull'orario scolastico". L'obiettivo è fissato a 40.000 inoculazioni al giorno.

Come prenotare il vaccino anti Covid per i bambini

Anche per i bambini, la modalità di prenotazione resta quella riservata ai più grandi. I genitori potranno fissare l'appuntamento per le somministrazioni sulla piattaforma di Regione Lombardia gestita da Poste Italiane dotandosi di tessera sanitaria e codice fiscale dei figli. In alternativa, si potrà prenotare agli sportelli Postamat o tramite i postini che consegnano le lettere a casa. La campagna di vaccinazione la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, in Lombardia, riguarda quasi 645.000 bambini. Contemporaneamente, in Lombardia si sta procedendo con l'inoculazione delle terze dosi.