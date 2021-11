Vaccini Covid in Lombardia, dalle stazioni metro ai supermercati: dove saranno allestiti i nuovi hub La stazione di Porta Garibaldi, i supermercati Esselunga e i centri commerciali sono tra i luoghi in cui saranno allestiti i nuovi hub vaccinali in Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Come annunciato da Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Regione ha individuato nuovi centri vaccinali sul territorio. In particolare, a Milano, si usufruirà degli spazi di alcune stazioni metro. Al momento è confermata la stazione metro di Porta Garibaldi dove, probabilmente dall'8 dicembre, si potrà ricevere il vaccino. Tra le ipotesi al vaglio, come confermato dall'Assessorato al Welfare a Fanpage.it, ci sono anche le stazioni di Porta Venezia, Cadorna e Loreto.

Vaccinazioni anche nei supermercati Esselunga

Sarà inoltre possibile effettuare i vaccini covid anche nei supermercati Esselunga che, quando è stato pubblicato il bando, hanno confermato il loro interesse a fornire gli spazi per le vaccinazioni e anche alcuni centri commerciali. Intanto da oggi sono partite le prenotazioni della terza dose per tutti i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni: si potrà ricevere la somministrazione trascorsi almeno cinque mesi dal completamente del ciclo vaccinale. Le prenotazioni si sono aperte a mezzanotte e alle 9 di questa mattina erano già 21.069 gli over 18 prenotati. In totale, facendo riferimento alla totalità di cittadini che possono sottoporsi alla terza dose, alle 11 di questa mattina erano già oltre 78mila.

Nessuna prenotazione per donne in allattamento e in gravidanza

Da Regione fanno sapere che la prenotazione non sarà previste né per le donne in gravidanza né per coloro che stanno allontanando: loro potranno quindi accedere direttamente al Palazzo delle scintille. Per il momento non si hanno novità in merito alla possibilità di poter cambiare la data della propria prenotazione Covid: Poste Italiane sta lavorando per poter consentire ai cittadini di poterlo fare al più presto, ma ci vorrà ancora qualche giorno di tempo prima che questa possibilità diventi operativa.