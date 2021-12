Vaccini Covid, in Lombardia somministrate 1,5 milioni di terze dosi Sono state superate le 1,5 milioni di somministrazioni di terze dosi del vaccino anti-Covid in Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia sono state superate 1,5 milioni di terze dosi somministrate: a rivelarlo è l'assessorato al Welfare di Regione. Prosegue quindi serrata la campagna di vaccinazione anti-Covid. Nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre, sono state prenotate oltre un milione di terze dosi: precisamente si tratta di 1.007.912 appuntamenti. Nella stessa settimane sono 31.947 i lombardi che hanno invece deciso di ricevere la prima dose e iniziare il ciclo vaccinale.

I nuovi centri vaccinali scelti da Regione

Da alcuni giorni in Lombardia tutti gli over 18 possono prenotare la terza dose. A farlo possono essere i cittadini che hanno superato i cinque mesi da quando hanno ricevuto la seconda dose. Per prenotarsi basta accedere alla piattaforma di Regione Lombardia: basterà inserire numero della tessera sanitaria e codice fiscale. In alternativa attraverso uno sportello Postmat o infine tramite un portalettere. Per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione e contenere i contagi, Regione ha anche previsto nuovi centri vaccinali che interesseranno i centri commerciali, i supermercati Esselunga e le stazioni metro.

Le vaccinazioni per i bimbi

Nei prossimi giorni poi saranno aperte le vaccinazioni per i bimbi dai cinque agli undici anni. Anche per questa fascia, Regione sta preparando un piano: gli appuntamenti saranno fissati nel pomeriggio, così da non interferire con l'orario scolastico, o nel weekend e saranno previste delle linee vaccinali dedicate interamente ai più piccoli. Per prenotarsi, con ogni probabilità, sarà possibile utilizzare sempre la piattaforma di Regione.