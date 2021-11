Prenotazione vaccino Covid in Lombardia, da oggi le adesioni per la terza dose dopo 5 mesi Da stasera, mercoledì 24 novembre, al via le prenotazioni in Lombardia per le terze dosi dopo 5 mesi per tutte le categorie per le quali è raccomandato. Gli over40 potranno ricevere il vaccino anche in farmacia.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Da stasera i cittadini lombardi che rientrano nelle categorie per cui è già raccomandata la terza dose di vaccino anti Covid-19 dopo 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario potranno prenotarsi sul portale ufficiale. Lo ha comunicato Regione Lombardia con l’Unità di crisi per la campagna vaccinale anti-Covid che ha recepito le indicazioni del Ministero della sanità. Le agende dei centri vaccinali sono state ampliate per accogliere le richieste dei circa 2 milioni di cittadini che attualmente hanno già superato l’intervallo minimo dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario, ovvero prima e seconda dose. Le somministrazioni partiranno da domenica 28 novembre.

Le categorie che possono prenotare la terza dose dopo 5 mesi

Regione Lombardia ha aggiunto che tutti i cittadini con più di 40 anni, le persone a elevata fragilità, gli operatori sanitari e sociosanitari e i maggiorenni vaccinati con Johnson& Johnson potranno prenotare la terza dose, la cosiddetta "booster" (di rinforzo) dopo 5 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

Dove si potrà ricevere la terza dose in Lombardia

Oltre alla rete degli hub e dei centri vaccinali i cittadini over 40 che hanno superato l’intervallo dei 5 mesi potranno effettuare la dose di richiamo anche presso le farmacie territoriali aderenti. Le somministrazioni in farmacia sono partite con 365 farmacie che avevano aderito alla campagna vaccinale e avevano ricevuto l’ok per somministrare la terza dose di vaccino anti Covid-19. L’elenco delle farmacie aderenti è stato pubblicato sulla App di Federfarma Lombardia o sui siti ufficiali delle singole Ats. Si può avere un elenco aggiornato sul sito ufficiale.