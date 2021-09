Uomo accoltellato in via Cadore a Milano: ancora in fuga l’aggressore Accoltellamento ieri sera in via Cadore a Milano. Un uomo di 40 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico per una grave ferita alla gamba destra. Ancora sconosciute le motivazioni alla base dell’acceso diverbio. Sul posto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Insieme al 40enne anche un 33enne che ha riportato una ferita alla testa. In fuga il terzo uomo che era con loro.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Una lite, per motivi ancora da accertare, è sfociata in un grave accoltellamento avvenuto ieri sera intorno alle otto in via Cadore, nella zona est di Milano. A farne le spese un uomo di 40 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso per un'emorragia causata dalle ferite riportate alla gamba. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti, con tre ambulanze. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Dopo le prime manovre di soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano dove, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora sconosciuti i motivi dell'accoltellamento

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica ma al momento sono ancora sconosciuti i motivi alla base della lite che è poi sfociata nell'accoltellamento. Sul luogo del diverbio anche un 33enne di origini sudanesi colpito alla testa da una bottiglia. Ha riportato una ferita alla testa ed è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini stavano bevendo alcuni alcolici al chiosco di via Cadore insieme anche a un'altra persona. Da lì poi improvvisamente è scattata la lite e poi l'accoltellamento del 40enne alla gamba destra. L'uomo che era con loro si è dato alla fuga scappando a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e rintracciare l'uomo che è fuggito.

Altro accoltellamento nel Milanese

Il fatto di questa notte avviene a poche ore di distanza dall'accoltellamento avvenuto a Cesano Boscone, nel Milanese, dove ha perso la vita un uomo di 36 anni. Era stato accoltellato alla gola da una persona al momento in fuga ed è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 settembre tra via Tigli e via Magnolie. I carabinieri indagano sulla dinamica e sono sulle tracce del responsabile, che non è stato ancora individuato.