Omicidio a Cesano Boscone: morto un 36enne accoltellato alla gola Non ce l’ha fatta il trentaseienne accoltellato alla gola da una persona al momento in fuga e morto in ospedale. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 settembre tra via Tigli e via Magnolie. I carabinieri indagano sulla dinamica e sono sulle tracce del responsabile, che non è stato ancora individuato.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato alla gola in pieno giorno nel Comune di Cesano Boscone, in provincia di Milano. L'omicidio si è consumato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre. La vittima è un trentaseienne italiano con precedenti, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto, l'uomo al momento dell'accaduto si trovava in strada ed erano poco prima delle ore 17, quando, una persona, di cui al momento si sono perse le tracce, lo ha aggredito, colpendolo alla gola con una lama, per poi darsi alla fuga e lasciarlo a terra riverso in una pozza di sangue tra via Tigli e via Magnolie. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. Purteoppo per la vittima non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Preso in carico dai sanitari e trasportato con codice rosso verso l'ospedale, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Troppo gravi le ferite d'arma bianca riportate e copioso il dissanguamento, da non lasciargli scampo.

Indagini in corso, ipotesi lite

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, della Compagnia di Cesano Boscone e del Nucleo Radiomobile di Corsico, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Forse l'accoltellamento sarebbe scaturito al culmine di una lite. I militari sono sulle tracce dell'aggressore, stanno cercando eventuali testimoni che possano aver assistito alla scena o notato movimenti strani in zona, e stanno cercando di capire se ci siano telecamere di sorveglianza in strada, che possano aver immortalato la fuga dell'uomo.