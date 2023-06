Uccide il padre dell’ex fidanzata a martellate per 500 euro, chiesti 24 anni di carcere per Hamadi El Makkaoui Il 19 aprile 2022 Hamadi El Makkaoui uccise a martellate l’ex suocero Anselmo Campa. La Procura di Bergamo ha chiesto per il 25enne una condanna a 24 anni di carcere.

A cura di Enrico Spaccini

Anselmo Campa

La Procura di Bergamo ha chiesto una pena di 24 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoui, il 25enne che il 19 aprile dell'anno scorso ha ucciso l'imprenditore Anselmo Campa, padre della sua ex fidanzata. Durante l'udienza di questa mattina, lunedì 12 giugno, la pm Maria Esposito ha contestato l'aggravante dei motivi futili e valutato le attenuanti generiche, mentre le parti civili hanno chiesto 800mila euro di provvisionale. La sentenza è prevista per il 30 giugno.

Le dichiarazioni in aula di El Makkaoui

Questa mattina in Tribunale c'era anche El Makkaoui che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni spontanee: "Non posso chiedere perdono, ma scusa", ha dichiarato in aula, "ho un senso di colpa soprattutto nei confronti della mia ex che ha vissuto questa vicenda come una sua responsabilità. La colpa non è sua, ma è mia".

Il 25enne di origini marocchine ha poi parlato di Campa: "Anselmo mi ha trattato come un figlio, e ancora non ho capito come possa essere accaduto", ha affermato. L'avvocato Roberto Ranieli che lo difende ha fatto, invece, riferimento alla sua storia personale parlando di un "corto circuito mentale" che ha finito per convogliare "la rabbia di tutta la vita". Per questo motivo, ha chiesto l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e il minimo della pena per l'imputato.

L'omicidio di Anselmo Campa

Dopo che il rapporto tra El Makkaoui e la figlia di Campa era terminato, l'imprenditore di Grumello del Monte (Bergamo) gli aveva chiesto la restituzione dell'auto che aveva comprato e dato al 25enne in uso perché avrebbe voluto rivenderla.

El Makkaoui, al contrario, sosteneva di aver pagato di tasca sua, a rate, quella Renault Clio 5-6mila euro. La sera del 19 aprile 2022 è andato a casa di Campa per chiedergli 500 euro o comunque per trovare una soluzione a quella storia.

I due avrebbero discusso, fino a che il 25enne ha impugnato un martello e colpito 24 volte l'ex suocero. Il ragazzo ha confessato l'omicidio ai carabinieri del Comando provinciale di Bergamo qualche giorno più tardi, accompagnando i militari anche sul luogo in cui aveva nascosto martello e vestiti ancora sporchi di sangue.