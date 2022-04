Grumello del Monte, imprenditore trovato morto in casa con una ferita alla testa: si indaga per omicidio Un imprenditore di 56 anni è stato trovato morto con una ferita alla testa nella sua abitazione in centro a Grumello del Monte, nella Bergamasca.

Macabra scoperta nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile, a Grumello del Monte, paese della provincia di Bergamo, dove i carabinieri del Comando provinciale hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in un appartamento in pieno centro. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, la vittima è stata trovata riversa al suolo in una pozza di sangue, conseguenza di una ferita alla testa.

Identificato, il corpo è risultato essere di un imprenditore di 56 anni della zona, Anselmo Campa – padre di due figli – proprietario dell'appartamento in questione. A seguito della scoperta del suo cadavere, la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo indagando per l'ipotesi di omicidio aggravato. Al momento gli inquirenti indagano a carico di ignoti anche se le indagini dei carabinieri potrebbero presto portare ad un sospettato. I militari sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e la dinamica di quello che si teme essere un assassinio, cercando di trovare elementi utili che possano orientare le indagini. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri di Bergamo che non escludono la pista che porta ad una rapina finita male.

