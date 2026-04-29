Accoltella in casa una donna per 800 euro, arrestato un 28enne a Brescia per tentato omicidio

Una donna è stata accoltellata da un 28enne per 800 euro in contanti. Dopo l’aggressione, avvenuta lo scorso 18 aprile a Brescia, il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata. La 42enne è ricoverata con una prognosi di 60 giorni.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni ha accoltellato una donna per 800 euro in contanti. Sarebbe questo, secondo gli inquirenti, il movente dell'aggressione che si è verificata nel corso della notte del 18 aprile scorso a Brescia quando una 42enne thailandese è stata gravemente ferita nella propria abitazione. Il 28enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e rapina aggravata, mentre la donna sarebbe ancora ricoverata in ospedale con una prognosi di 60 giorni.

Dall'aggressione all'arresto

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, il giovane – di origini marocchine e residente a Bergamo – si sarebbe presentato a casa della vittima lo scorso 18 aprile e lì avrebbe chiesto denaro alla 42enne, minacciandola con un coltello.

Davanti al rifiuto della donna, però, il 28enne l'avrebbe colpita con un fendente all'addome, per poi fuggire con circa 800 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alcune testimonianze raccolte, in pochi giorni sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, riconosciuto poi anche dalla vittima.

Durante la perquisizione nella sua abitazione sarebbero, inoltre, stati trovati gli abiti utilizzati dal 28enne durante l'aggressione. Al momento del fermo, l'uomo avrebbe opposto resistenza, causando lievi ferite a due militari: per questo, oltre all'accusa di tentato omicidio e di rapina aggravata, dovrà anche rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo, la donna sarebbe ancora ricoverata all'ospedale di Brescia con una prognosi di 60 giorni.