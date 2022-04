Chi era Anselmo Campa, l’imprenditore trovato morto in una pozza di sangue a Grumello del Monte È di Anselmo Campa il cadavere trovato in un’abitazione in centro a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. L’uomo, imprenditore 56enne, lascia due figli.

Si chiamava Anselmo Campa l'imprenditore di 56 anni trovato morto nella sua abitazione in centro a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, con una ferita alla testa. Il corpo della vittima, trovato dai carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile, era in una pozza di sangue. La Procura ha aperto un'inchiesta e indaga per l'ipotesi di omicidio aggravato.

Anselmo Campa trovato morto in casa a Grumello del Monte

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti. Non ci sono sospettati iscritti nel registro degli indagati ma i militari pensano che l'omicidio sia arrivato al culmine di una rapina finita male. Sul posto i carabinieri stanno esaminando la scena del delitto per trovare elementi utili che possa indirizzarli nelle indagini. La vittima era padre di due figli.

