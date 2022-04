Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la mamma a calci e pugni dentro casa ad Aicurzio, poi ha confessato Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la mamma a calci e pugni dentro casa ad Aicurzio. Arrivati i carabinieri, ha confessato tutto e si è consegnato.

A cura di Enrico Spaccini

Quando i carabinieri sono arrivati a casa, ha confessato e si è consegnato subito. Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la madre in casa, al termine di una lite. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 21 aprile ad Aicurzio, un piccolo paese di 2mila abitanti in provincia di Monza e Brianza. Come ha raccontato ai militari, Davide Andrea Garzia ha colpito più volte la madre, Fabiola Colnaghi (57 anni), con pugni e calci fino a ucciderla.

Il rapporto con la vittima

È successo tutto dentro la loro abitazione in via Della Vittoria 6, all'angolo con via Aceti. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Vimercate, il padre del 24enne ed ex marito della vittima non abitava più con i due ormai da tempo. Il ragazzo, più piccolo di tre figli, in particolare nell'ultimo periodo, aveva più volte mostrato segni di insofferenza nei confronti della madre che spesso li portava a litigare. È stato richiesto anche l'intervento della polizia scientifica e del pubblico ministero Marco Giovanni Santini, giunti sul posto poco dopo.

Un ragazzo riservato

Sarebbe stato proprio il ragazzo a effettuare la chiamata al numero di emergenza. Mentre le pattuglie arrivavano all'abitazione in via Della Vittoria, il 24enne restava accanto al corpo ormai senza vita della madre. Chi lo conosceva dice che era "riservato, schivo". Il giovane, incensurato e disoccupato, si trova ora in caserma a Vimercate in attesa di essere sottoposto all'interrogatorio.

(Articolo in aggiornamento)