Ragazzo di 18 anni ucciso a Milano: gli hanno sparato tre colpi di pistola in strada Oggi, venerdì 26 aprile, un ragazzo di 18 anni è stato ucciso in via Varsavia a Milano: è stato colpito al torace da tre colpi d’arma da fuoco. Indaga la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alle prime ore dell'alba di oggi, venerdì 26 aprile, un ragazzo di appena 18 anni è stato ucciso per strada a Milano. L'omicidio è avvenuto poco dopo le tre di notte in via Varsavia, non lontano dall'ortomercato. Il giovane è stato raggiunto al torace da ben tre colpi di pistola. Immediatamente sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato il 18enne all'ospedale Policlinico, dove poi è deceduto. Intanto la Polizia di Stato ha già avviato le indagini.

Erano da poco trascorse le tre di questa mattina quando sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco in via Varsavia, alla periferie Est del capoluogo lombardo. Nonostante l'ora tarda, alcuni cittadini hanno sentito il boato dei proiettili e chiamato immediatamente i soccorsi. Poco dopo sono infatti arrivate le volanti della Questura di Milano e un'ambulanza dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza.

Gli operatori sanitari hanno rinvenuto il corpo di un ragazzo, di origine slava, con tre ferite al torace compatibili di colpi d'arma da fuoco. Così hanno trasportato velocemente il 18enne al pronto soccorso più vicino, presso l'ospedale Policlinico. Qui i medici hanno fatto di tutto per provare a salvargli la vita, ma dopo poco il giovane non ce l'ha fatta e i clinici non hanno potuto fare altro che doverne certificare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra volanti della questura, il ragazzo era a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno sparato. Sembrerebbe che l'uomo stesse dormendo all'interno del camioncino, insieme alla compagna, che però non ha riportato ferite. La donna è stata comunque portata in ospedale sotto choc. Gli assassini avrebbero prima rotto i vetri della vettura e poi dato fuoco. Adesso saranno gli investigatori di via Fatebenefratelli a dover ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto a dover individuare i responsabili di quest'omicidio, consumato per le strade di Milano.