Litiga con l’ex compagno in strada e gli spara con una pistola ad aria compressa: 50enne in ospedale Un 50enne è finito in ospedale dopo che l’ex compagna gli ha sparato contro con una pistola ad aria compressa. I due avevano appena litigato in strada a Carlazzo (Como). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una lite tra ex compagni a Carlazzo (in provincia di Como) è terminato con l'esplosione di un colpo di pistola e il ferimento di un uomo. È quanto accaduto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, quando una donna di 45 anni ha sparato con una pistola ad aria compressa, e con i pallini di plastica, all'ex compagno di 50 anni. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona: la prognosi è riservata, ma le condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri di Porlezza, della Compagnia di Menaggio, si stanno occupando delle indagini del caso.

La lite in strada e i colpi di pistola

L'episodio è avvenuto qualche minuto prima della mezzanotte in via per Cavargna. Alla lite tra i due ex compagni avrebbero assistito diverse persone, che nelle prossime ore potranno essere ascoltate dai militari come possibili testimoni della vicenda. Stando a quanto appreso finora, pare che la donna abbia sparato contro l'ex compagno dopo un'accesa discussione.

L'arma usata sarebbe ad aria compressa e caricata con pallini di plastica. La 45enne l'aveva portata con sé, per motivi che devono essere ancora chiariti, e l'avrebbe usata contro il 50enne colpendolo al petto e in altre parti del busto.

Le condizioni del 50enne

Pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto i soccorsi con un’ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza e un’auto medica in codice rosso. Una volta accertate le condizioni non gravi del ferito, i sanitari lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Gravedona.

Difficilmente un'arma di quel tipo riesce a provocare lesioni serie alle persone, tuttavia molto dipende dalla distanza da cui i colpi vengono esplosi e quali parti del corpo vengono centrate. La prognosi del 50enne è comunque ancora riservata.