Ragazzo di 24 anni uccide lo zio a coltellate: potrebbe essere chiesta la perizia psichiatrica Luca Iannello, un ragazzo di 24 anni, è accusato di aver ucciso lo zio Davide Conforto a Poggiridenti (Sondrio). Al momento si trova in carcere, ma potrebbe essere trasferito in un'altra struttura. Inoltre potrebbe essere chiesta la perizia psichiatrica.

A cura di Ilaria Quattrone

Davide Conforto (foto da Facebook)

Nella giornata di domani, venerdì 12 aprile, si svolgerà all'obitorio dell'ospedale di Sondrio l'autopsia sul corpo di Davide Conforto. L'uomo aveva 62 anni e sarebbe stato ucciso dal nipote Luca Iannello, un ragazzo di 24 anni. L'omicidio è avvenuto a Poggiridenti, comune che si trova in provincia di Sondrio, al culmine di un litigio.

Gli esami tossicologici svolti sul corpo di Davide Conforto

L'esame è stato affidato al dottor Luca Tajana dell'Istituto di medicina legale di Pavia: servirà a chiarire cosa possa aver ucciso l'uomo. Inoltre nella serata di sabato sono stati effettuati alcuni esami tossicologici sul 24enne che serviranno a confermare se effettivamente fosse sotto l'effetto di funghi allucinogeni assunti per strada prima di arrivare a casa del parente.

Il 24enne potrebbe essere trasferito in un'altra struttura

Il giovane adesso è in carcere, però – come riporta il quotidiano Il Giorno – potrebbe essere trasferito in un'altra struttura. È possibile inoltre che i legali decideranno di chiedere una perizia psichiatrica considerato l'uso di sostanze stupefacenti. Nella giornata di martedì 9 aprile si è svolta l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari durante la quale l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il giovane, in passato, si sarebbe lamentato del fatto che lo zio lo avesse, in un certo senso, iniziato alle droghe: "È colpa sua se sono ridotto così". Gli inquirenti continuano a indagare sul movente. Non è escluso alcuna pista. Tra queste anche quella di natura economica considerato che la vittima viveva nella grande casa di famiglia.