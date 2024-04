video suggerito

Nipote uccide a coltellate lo zio in Valtellina: l'omicidio al termine di una lite in casa Davide Conforto, 50 anni, è stato ucciso a coltellate all'interno di una villetta a Poggiridenti (Sondrio): ad accoltellarlo è stato il nipote. Indagano i Carabinieri.

Ha ucciso lo zio al culmine di una lite casalinga, ferendolo mortalmente con un unico fendente dritto alla gola. Così è morto Davide Conforto, 50 anni, all'interno di una villetta in via Masoni a Poggiridenti, alle porte di Sondrio in Valtellina: ad accoltellarlo, nella serata di sabato 6 aprile, sarebbe stato il nipote.

I sanitari del 118, immediatamente intervenuti grazie alla chiamata delle altre persone presenti in casa, hanno provato a rianimare l’uomo, ma la profonda ferita non gli ha lasciato scampo. Il giovane, dopo essersi barricato in casa, è stato fermato e accompagnato in caserma, dove è stato interrogato per tutta la notte dal magistrato di turno.

La casa, nel frattempo, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Sondrio. Ancora da chiarire le motivazioni che hanno dato origine al gesto, e la dinamica dell'omicidio.