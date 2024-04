video suggerito

Accoltella lo zio e lo uccide, un conoscente della vittima: “Mi sembrava in difficoltà economica” “L’ultima volta che l’ho visto, mi è sembrato anche un po’ in difficoltà economiche”: a dirlo è un conoscente della vittima, Davide Conforto, uccisa dal nipote al culmine di un litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Conforto (foto da Facebook)

Nella giornata di sabato 6 aprile un uomo di 62 anni è stato ucciso a coltellate da un ragazzo di 24 anni. I due erano legati da un vincolo di parentela: erano infatti zio e nipote. La vittima si chiamava Davide Conforto ed era disoccupato. A ucciderlo sarebbe stato Luca Iannello. L'omicidio si è consumato in via Masoni a Poggiridenti, in provincia di Sondrio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio. Intervistato dal quotidiano Il Giorno, un conoscente ha fornito una descrizione del 62enne: "Era un tipo particolare, un informatico, molto valido coi computer. Ha lavorato anche in Sardegna. Aveva un figlio. Viveva a modo suo, musica spesso alle stelle, tanto disordine e polvere in strada. Non teneva molto alla propria persona. Però era intelligente, portava avanti le proprie idee. L'ultima volta che l'ho visto, mi è sembrato anche un po' in difficoltà economiche".

Sul caso si è espresso anche il sindaco Giovanni Piasini: "Sono basito. Poggiridenti non è conosciuto per queste cose. Mi spiace. Vorrei fare le condoglianze alle famiglie, che in paese sono molto note". La madre della vittima, infatti, è stata maestra in paese: "Una persona squisita", la definisce il primo cittadino.

Leggi anche Accoltella e uccide la moglie: soffriva di anni di problemi psichiatrici

Chi conosce i genitori del 24enne afferma che siano "bravissimi, travolti da un fatto assurdo". La madre, nonché sorella di Conforto, è pediatra mentre il padre del giovane è uno stimato musicista. La vittima aveva anche un fratello che è un geologo per la Provincia.