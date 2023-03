Al via il processo per l’omicidio di Anselmo Campa: l’ex genero lo uccise a martellate per 500 euro Inizia oggi il processo contro Hamedi El Makkaoui: uccise l’ex suocero con 24 coltellate. La figlia si è costituita parte civile.

Inizia oggi, lunedì 27 marzo, il processo a carico di Hamedi El Makkaoui, il 24enne accusato di aver ucciso l'ex suocero a martellate il 19 aprile dello scorso anno a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Il ragazzo rischia l'ergastolo, in quanto durante l'udienza preliminare la giudice ha rigettato la richiesta di esclusione dell’aggravante dei futili motivi e il rito abbreviato.

Si tiene oggi, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo, la prima udienza dibattimentale del processo per l'omicidio di Anselmo Campa. L'imputato, che ha anche confessato, è l'ex genero, che l'avrebbe ucciso in seguito a un litigio per la restituzione di un'auto.

Secondo quanto ha ricostruito la Pubblico Ministero Maria Esposito, Campa aveva prestato al ragazzo, quando era ancora fidanzato con la figlia, una Renault Clio di colore rosso. Successivamente ne aveva richiesta la restituzione.

Dal canto suo, El Makkaoui sosteneva di aver pagato 6 o 7mila euro quell'auto all'ex suocero, pagandolo a rate, e quindi per ridargli l'auto voleva almeno un risarcimento di 500 euro, che invece l'uomo non voleva dargli.

Quel giorno si incontrarono a casa di Campa, in via Nembrini, per trovare una soluzione. Ma il litigio denterò al punto che il ragazzo ha colpito l'ex suocero con 24 martellate consecutive.

La figlia si è costituita parte civile

Federica Campa, ex fidanzata dell'imputato, si è costituita parte civile nel processo. La ragazza ricorda come El Makkaoui, che prima di confessare era già stato incastrato dalle telecamere dell'abitazione, nei giorni immediatamente successivi all'omicidio si prodigò per aiutarli, al fine di depistare gli inquirenti.

La ragazza, infatti, era fuori Italia per lavoro e lui la andò perfino a prendere in aeroporto e rimase con lei per tutto il tempo.