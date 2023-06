Il figlio continuare a molestare l’ex fidanzata: il padre lo prende a martellate per difendere la donna Il padre, esasperato nel vedere il figlio molestare l’ex compagna, avrebbe strappato il martello dalle sue mani per il timore che potesse usarlo per prendersela con la sua ex o causarle danni in casa. Poi il padre, al termine di una lite, ha colpito in testa il figlio proprio con il martello.

A cura di Giorgia Venturini

Una lite tra padre e figlio è finita in violenza: all'apice del litigio un 60enne avrebbe colpito alla testa il proprio figlio 37enne con un martello. Tutto è accaduto nel fine settimane in un paese della Brianza. Stando alle prime informazioni il padre è intervenuto quando ha visto il figlio, per l'ennesima volta, provare a molestare l'ex fidanzata che abita nella stessa loro palazzina. L'uomo è intervenuto in difesa della ex nuora fermando il figlio, ma poi la lite è sfociata in violenza.

I vicini hanno chiamato i carabinieri

Ad allertare i carabinieri della Compagnia di Seregno sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito o assistito alla lite. All'origine di tutto – come spiegano i carabinieri – ci sarebbe un padre esasperato nel vedere il proprio figlio continuare ad adottare comportamenti molesti, a tratti violenti e vessatori, nei confronti dell’ex compagna. La donna, interrotta la convivenza con il compagno, aveva continuato a vivere nell'appartamento della stessa palazzina subendo però la prepotenza dell'ex.

Il padre ha fermato il figlio per difendere la ex nuora

Vero le 20 di questo fine settimana il 37enne aveva impugnato un martello minacciando di prendersela con la propria ex compagna. Tanto da urlare: "Vado a spaccare tutto". A quel punto è intervenuto il padre dell'uomo, stanco e preoccupato perché ormai la situazione aveva logorato la famiglia da parecchio tempo. Il padre ha così cercato di fermare il figlio e tra i due è scoppiata una lite: alla fine il 60enne ha strappato di mano il martello al 37enne e lo ha usato per colpirlo in testa. Fortunatamente il 37enne ha riportato solo una lieve ferita. Sul posto si sono precipitati i carabinieri: al 60enne sono state ritirate alcune sue armi anche se legalmente detenute.