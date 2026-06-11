Tramortisce il padre e gli dà fuoco: morto un 73enne a Milano, fermato il figlio

È successo oggi in via Casati a Cinisello Balsamo (Milano).

Un uomo di 47 anni avrebbe prima colpito violentemente il padre 73enne, fino a fargli perdere i sensi, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco. È successo alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 11 giugno, in un appartamento in via Casati a Cinisello Balsamo (Milano).

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione di Cinisello Balsamo che mentre transitavano di pattuglia lungo la via si sono accorti delle fiamme. Come riportato dai militari stessi, appena giunti nell'appartamento, insieme al personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni arrivato in supporto, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Successivamente i militari hanno accertato che poco prima un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe dapprima colpito il padre, 73enne, con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, causandone il decesso.

Il figlio 47enne è stato individuato sul posto, bloccato ed arrestato dai Carabinieri.

Sul luogo si sta recando anche il pm della Procura di Monza che coordina le indagini per ricostruire l'intera dinamica dell'accaduto, anche con la presenza del medico legale e della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano.

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