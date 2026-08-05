Trovato carbonizzato in un bosco a Pradella nella Bergamasca: era Antonio Valoti, stava bruciando sterpaglie

Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo trovato ieri carbonizzato in un’area boschiva in provincia di Bergamo. Si chiamava Antonio Valoti, aveva 73 anni e stava bruciando alcune sterpaglie quando avrebbe perso il controllo del fuoco.

La vittima, Antonio Valoti

Si chiamava Antonio Valoti, l'uomo di 73 anni morto carbonizzato in un'area boschiva a causa di un incendio divampato nei pressi di via Spersiglio a Pradella (Bergamo) e ritrovato nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, dai vigili del fuoco al termine dello spegnimento delle fiamme. Stando a quanto si apprende dalle informazioni diffuse, sarebbe stato proprio il 73enne ad accendere, poco prima, un fuoco per bruciare alcune sterpaglie presenti sul terreno in cui l'uomo aveva una cascina di famiglia.

Ma probabilmente complice anche il grande caldo le fiamme ben presto hanno cominciato ad allargarsi, l'uomo non è riuscito a gestirle ed è rimasto intossicato dal fumo. Avrebbe accusato poi un malore che non gli ha permesso di scappare e mettersi al sicuro. Si è accasciato a terra e lì purtroppo è rimasto fino al decesso. Il corpo è stato ritrovato, completamente carbonizzato, nel pomeriggio ieri dai vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, partiti in codice rosso. Presente un'automedica del 118. I sanitari però hanno solamente potuto constatare il decesso del 73enne. Presenti oltre ai vigili del fuoco di Bergamo anche i carabinieri, al lavoro da subito per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. Al termine degli accertamenti si è potuto verificare che si è trattato di un incidente. La salma quindi è stata restituita alla famiglia per permettere la celebrazione del funerale, che si terrà venerdì 7 agosto nella parrocchia di Pradalunga alle 10 del mattino.