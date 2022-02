Travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici: anziano ricoverato in gravissime condizioni Un uomo di 84 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici: è successo a Milano. L’84enne è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 11 febbraio, a Milano: un anziano, un uomo di 84 anni, è stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo aver constato le sue condizioni sul luogo dell'impatto, i medici e i paramedici del 118 lo hanno trasferito in codice rosso in ospedale. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

I rilievi affidati alla polizia locale

Per il momento sono ancora sommarie le informazioni ottenute: l'incidente è avvenuto intorno alle 19 sul cavalcavia Luranghi tra il quartiere degli Olmi e Baggio. Non si hanno notizie su come sia avvenuto l'impatto. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capirne di più e soprattutto di accertare eventuali responsabilità. Oltre a svolgere i rilievi, i poliziotti hanno deviato il traffico e messo in sicurezza l'intera area interessata.

Trasferito in gravissime condizioni

Gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica: hanno trovato l'uomo in condizioni molto critiche. Lo hanno rianimato e poi lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Carlo: per il momento la sua prognosi resta riservata.

Due giorni fa, un 31enne è morto investito da un'auto

Solo due giorni fa, un ragazzo di 31 anni ha perso la vita a seguito di un incidente: stava attraversando la strada quando un'auto lo ha investito e poi è scappata. Il 31enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente è stato rintracciato e sottoposto agli esami del caso: aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.