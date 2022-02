Magnago, ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: è gravissimo Un uomo di 75 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo esser uscito di strada con la sua auto. All’origine dell’incidente forse un malore alla guida.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina alle porte di Milano. Un uomo di 75 anni è stato ricoverato in arresto cardiaco dopo essere stato vittima di un incidente. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 118 è arrivata alle 8 di oggi 8 febbraio: il 75enne era alla guida della sua auto quando si trovava in via Sardegna a Magnago, paese alle porte di Milano. Forse per un malore improvviso ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un ostacolo stradale. All'arrivo dei medici e paramedici in automedica e ambulanza le sue condizioni sono parse fin da subito disperate: l'uomo era già in arresto cardiaco e su di lui sono state praticate le manovre di rianimazione. Poi il trasporto in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe ancora fuori pericolo.

