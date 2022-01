Ha un malore mentre guida e si schianta contro un muro: muore una donna Una donna è morta dopo aver perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muro. Tra le ipotesi quella che la donna avesse avuto un malore mentre era alla guida.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente nel pomeriggio di oggi 24 gennaio ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. Qui una donna di 72 anni ha perso la vita mentre era alla guida delle sua auto. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che la donna verso le 17.30 del pomeriggio ha avuto un malore ed è andata a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione di via Garibaldi, nel paesino bergamasco. Subito si è allertata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti medici e paramedici che hanno provato a salvare la vita alla 72enne ma purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare. Al lavoro anche i carabinieri e i Vigili del fuoco di Bergamo e del distaccamento di Dalmine: dovranno ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Uomo investito mentre camminava sull'autostrada A4

Oggi altro incidente stradale: un uomo di 59 anni è stato investito da un camion nella mattinata di oggi mentre camminava lungo l'autostrada A4. L'incidente è avvenuto tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione Venezia. L'uomo soccorso dal personale medico del 118, è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Purtroppo è deceduto poco dopo. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9 quando il centralino di primo soccorso è stato raggiunto da una chiamata che avvisava del violento sinistro. Gli operatori sanitari hanno subito soccorso il pedone, stabilizzandolo e trasportandolo in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso. Lì è stato dichiarato morto poche ore dopo. Illeso, invece, il conducente del camion, trovato sotto choc.