Grave incidente tra un’auto e un furgone a Gorgonzola: ragazzo di 26 anni in fin di vita Grave incidente stradale ieri sera a Gorgonzola, nell’hinterland di Milano. Un’auto e un furgone si sono scontrati a un incrocio: illeso uno dei due automobilisti mentre l’altro, un ragazzo di 26 anni è in gravissime condizioni.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto: Settimanale radar via Facebook)

Grave incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 3 febbraio, a Gorgonzola, in provincia di Milano. Un'auto e un furgone si sono scontrati tra loro a un incrocio per cause da accertare. Lo schianto, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 23.30 all'incrocio tra via Boito e via Verdi. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza o un semaforo "bruciato" da una delle due vetture, anche se le indagini per ricostruire esattamente cosa sia accaduto sono ancora in corso.

Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori del 118 le condizioni di uno dei due automobilisti, un ragazzo di 26 anni, sono apparse subito critiche. Il giovane era infatti rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate della sua vettura: per liberarlo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno impiegato circa un'ora. Il 26enne è stato successivamente stabilizzato e trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverato in gravissime condizioni: lotta tra la vita e la morte.

Illeso l'altro automobilista: è risultato negativo all'alcoltest

L'altro automobilista, un uomo di 48 anni, è invece uscito praticamente illeso dallo scontro. L'uomo è stato già sottoposto agli accertamenti del caso ed è risultato negativo all'alcoltest. La sua versione dei fatti sarà importante per consentire ai carabinieri della compagnia di Pioltello, giunti sul posto per i rilievi, di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le responsabilità dei due automobilisti.