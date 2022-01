Incidente stradale a Cologne, scontro frontale tra un’auto e una moto: centauro in fin di vita Nella mattinata di oggi a Cologne si è verificato un incidente stradale: uno scontro frontale tra un’auto e una moto. Un motociclista di 64 anni è stato trasferito in ospedale in fin di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Cologne, comune in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 gennaio, c'è stato un violento scontro frontale tra un'auto e una moto: un motociclista di 64 anni è in fin di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Il 64enne trasferito con le manovre di rianimazione in corso

Per il momento le uniche informazioni arrivano dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Stando alla nota, l'intervento è stato registrato alle 7.18 in via Francesca nella Frazione Macina. All'incrocio con la Sp17 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due automediche e due ambulanze. Il motociclista ha riportato diversi traumi alla testa, al volto e al torace. È stato trovato in arresto cardiocircolatorio e trasportato con le manovre di rianimazione in corso.

Ricoverato anche il passeggero che si trovava con lui in moto

Ovviamente è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Oltre a lui, è stato trasferito in ospedale anche il passeggero che si trovava con il 64enne: si tratta di un altro uomo di 55 anni che ha riportato un trauma al torace, alla spalla e alla gamba. Le sue condizioni sembrerebbero essere meno gravi: è stato infatti trasferito in codice giallo all'ospedale di Chiari. Non si hanno notizie relative alle condizioni del conducente dell'automobile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che cercheranno di capire cosa possa essere successo.