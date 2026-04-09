Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un’auto nel Milanese: è grave

Una ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un’automobile a Parabiago, nel Milanese. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso.

Ambulanza – Immagine di repertorio

Nel corso di oggi pomeriggio, giovedì 9 aprile, una ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'automobile a Parabiago, nel Milanese. La giovane è stata soccorsa dal 118 ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano a bordo di un elisoccorso.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato all'altezza del civico 27 di via Righi a Parabiago quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenuta – un'automobile avrebbe investito l'11enne che stava viaggiando su un monopattino.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza).

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i soccorritori avrebbero deciso immediatamente di trasportare la ragazzina all'ospedale Niguarda a bordo dell'elisoccorso. Stando a quanto riferito, l'11enne avrebbe riportato diversi traumi, ma sarebbe rimasta cosciente durante i soccorsi e il trasferimento. Illeso, invece, il conducente della vettura. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.