Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enne

Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso.

Immagine di repertorio

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo, tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con la Porsche Spider su cui viaggiavano contro alcune vetture in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte una ragazza di 19 anni, una di 20 e un ragazzo di 21 anni alla guida che è stato ricoverato in codice rosso, in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 6:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 5:54 a bordo di tre ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'incrocio tra viale Papiniano e viale di Porta Vercellina, all'altezza di piazzale Aquileia. I ragazzi avrebbero preso la curva a forte velocità, perdendo il controllo dell'auto e finendo per schiantarsi contro i veicoli parcheggiati. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, i soccorritori sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza al Policlinico il 21enne alla guida dell'auto, in gravissime condizioni. Ricoverate in ospedale anche le due ragazze, rispettivamente di 19 e 20 anni, ma in codice giallo all'ospedale San Carlo.

Al momento, gli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul luogo dell'incidente sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.